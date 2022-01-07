Все административные здания Алматы очищены от террористов, - первый замруководитель Администрации президента

CentralAsia (KZ) - Правопорядок восстановлен во всех регионах страны. Ситуация стабилизирована, пишет Sputnik.kz со ссылкой на первого замруководителя Администрации президента Даурена Абаева.

Все административные здания Алматы очищены от террористов. Многие боевики ликвидированы или задержаны, их личности устанавливаются, сказал Абаев.

Боевую часть операции по зачистке Алматы 6 января осуществляли силы подразделений «Арыстан», «Арлан», «Беркут» и Министерство обороны, сказал первый замруководителя Администрации президента.

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