У террористов были снайперы со специальными винтовками, - представитель Администрации президента Казахстана

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - У террористов были снайперы со специальными винтовками, заявил замруководитель администрации президента Казахстана Даурен Абаев.

По его словам, на каждом этаже захваченного акимата дежурили боевики, контролировали все входы и выходы. Передвижения по городу осуществлялись по оптимальным маршрутам. По всей видимости, использовалась собственная связь.

«Был предпринят штурм департамента полиции. Со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками. Уничтожались камеры наблюдения, средства связи. Главной целью были сотрудники охраны правопорядка. Известен минимум один случай, когда обезглавили молодого курсанта», - сказал он.

Также представитель администрации заявил, что боевиками в Алматы уничтожались камеры наружного наблюдения, средства связи и передатчики аудиовизуальной информации. Главной целью были сотрудники органов правопорядка.

По его словам, известен как минимум один случай, когда обезглавили молодого курсанта. На данный момент известно о 18 погибших сотрудниках полиции.

Абаев сообщил, что Боевую часть операции по зачистке Алматы 6 января осуществляли силы подразделений «Арыстан», «Арлан», «Беркут» и министерство обороны.

Также Абаев отметил, что введение контингента стран ОДКБ миссия является миротворческой. Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях и не занимаются ликвидацией боевиков. «Не нужно путать миротворческую миссию с вводом коллективных сил оперативного реагирования. Вместе с тем миротворцы ОДКБ будут выполнять прикрытие и охранные функции».

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