В Узбекистане выявлен 251 новый случай COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:55, 07 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за 6 января общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 199 758. В течение прошедших суток зафиксирован 251 новый случай, сообщает Минздрав РУз.
Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в столице (120), Ташкентской (47) и Самаркандской (36) областях.
Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1488 летальных исходов).
По данным Минздрава, за день выздоровели 93 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 196851).
На лечении находятся 1419 больных COVID-19.