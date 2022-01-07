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В Узбекистане выявлен 251 новый случай COVID-19

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за 6 января общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 199 758. В течение прошедших суток зафиксирован 251 новый случай, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в столице (120), Ташкентской (47) и Самаркандской (36) областях.

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1488 летальных исходов).

По данным Минздрава, за день выздоровели 93 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 196851).

На лечении находятся 1419 больных COVID-19.

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