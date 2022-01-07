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Великобритания отменяет коронавирусные ограничения для въезда граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  С 10 января Великобритания официально признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Узбекистане для выезжающих за рубеж.

По данным посольства Узбекистана в Великобритании, соответствующая информация размещена на сайте британского правительства.

Сертификат вакцинации будет признан действительным, если владелец документа прошел полный курс вакцинации не менее чем за 14 дней до прибытия в Англию одним из следующих препаратов: Covaxin; Moderna; Janssen (одна доза); Novavax (Nuvaxovid и Covovax); Oxford/AstraZeneca; Pfizer/BioNTech; Sinopharm Beijing; Sinovac-CoronaVac.

Признание сертификата позволяет вакцинированным гражданам Узбекистана въезжать в Англию без предъявления ПЦР-теста на коронавирус и освобождает их от требования прохождения 10-дневного карантина. Кроме того, вместо ПЦР-теста на второй день после приезда необходимо сдать только ИФА-тест (lateral flow test), который стоит намного дешевле.

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