В Казахстане резко возросла заболеваемость COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1138 новых случаев коронавируса, говорится в сообщении службы Coronavirus2020.kz. Заболеваемость резко возросла после выявления штамма Омикрон.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан – 588;
- город Алматы – 189;
- Карагандинская область – 46;
- Павлодарская область – 37;
- Акмолинская область – 35;
- Кызылординская область – 33;
- Северо-Казахстанская область – 26;
- Туркестанская область – 26;
- Атырауская область – 22;
- Костанайская область – 21;
- Алматинская область – 20;
- Западно-Казахстанская область – 20;
- город Шымкент – 19;
- Жамбылская область – 17;
- Мангистауская область – 17;
- Восточно-Казахстанская область – 13;
- Актюбинская область – 9;
Всего в стране на сегодняшний день выявлено 991 тыс. 896 заболевших.