В Казахстане резко возросла заболеваемость COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1138 новых случаев коронавируса, говорится в сообщении службы Coronavirus2020.kz. Заболеваемость резко возросла после выявления штамма Омикрон.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан – 588;

- город Алматы – 189;

- Карагандинская область – 46;

- Павлодарская область – 37;

- Акмолинская область – 35;

- Кызылординская область – 33;

- Северо-Казахстанская область – 26;

- Туркестанская область – 26;

- Атырауская область – 22;

- Костанайская область – 21;

- Алматинская область – 20;

- Западно-Казахстанская область – 20;

- город Шымкент – 19;

- Жамбылская область – 17;

- Мангистауская область – 17;

- Восточно-Казахстанская область – 13;

- Актюбинская область – 9;

Всего в стране на сегодняшний день выявлено 991 тыс. 896 заболевших.

Коронавирус в Казахстане

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