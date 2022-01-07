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Протесты в Казахстане: Движение поездов восстановлено, - КТЖ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане на 7 января движение пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлено. Обеспечен пропуск пассажирских поездов через ранее закрытые станции Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул, сообщает Казахская железная дорога (КТЖ).

Все станции, закрытые из-за действий митинговавших, открыты для движения. В настоящее время все задержанные в пути следования поезда направляются до станций назначения.

«Отменённые ранее 25 пассажирских поездов, с 14:00 текущих суток, восстанавливаются в движении согласно расписанию. Однако, учитывая задержки поездов в пути следования в предыдущие дни, отдельные из них будут отправляться по расписанию по мере прибытия составов в пункты формирования», - говорится в сообщении.

Из ранее отставленных 129 грузовых поездов временно простаивают 75 составов.

Правление АО «НК «ҚТЖ», до восстановления интернета и банковских операций, решило отсрочить платежи для основных экономикообразующих предприятий и транспортных компаний. АО «НК «ҚТЖ» не будет предъявлять штрафные санкции за сверхнормативные задержки в период действия режима ЧП.

Ввиду действующих ограничений по передвижению в ночное время суток, АО «НК «ҚТЖ» рекомендует уезжающим пассажирам заблаговременно прибыть на вокзал, а прибывающим пассажирам необходимо сохранять проездной билет.

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