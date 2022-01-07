В Казахстане снова отключили интернет

CentralAsia (KZ) - Доступ в интернет снова пропал на территории Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

Власти отключали интернет уже несколько раз с начала массовых протестов, которые были вызваны ростом цен на автомобильный газ. Во время беспорядков погибли десятки человек, сотни получили ранения. Правительство ушло в отставку. На территории всей страны действует чрезвычайное положение. В стране начали работу прибыли миротворцы стран ОДКБ.

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