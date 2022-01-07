Оппозиционер Мухтар Аблязов назвал «оккупацией» военные действия в Казахстане под руководством России

CentralAsia (KZ) - Лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов в интервью французскому изданию AFP назвал военные действия в Казахстане под руководством России ««оккупацией».

Режим, правивший Казахстаном с момента распада Советского Союза, приближается к своему концу в результате народной революции, когда люди впервые объединились, чтобы выразить свой гнев, заявил в четверг лидер оппозиции.

«Я думаю, что режим подошел к концу. Сейчас вопрос только в том, как долго», - сказал бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана, председатель совета директоров БТА банка Мухтар Аблязов, разыскиваемый в своей стране по ряду обвинений.

«Буквально за три дня произошла революция, и это действительно революция в общественном сознании ... и люди поняли, что они не слабые», - добавил он.

После многих лет недовольства экономическими проблемами «сдерживаемое разочарование взорвалось. Настал момент, и все взорвалось»,- сказал Аблязов.

По словам Аблязова, «никто не может сказать», сколько еще продержится нынешний режим», я думаю, что у него есть максимум еще один год, может быть, чуть больше. Но, может быть, через две недели все изменится, никто не знает".

Аблязов добавил, что «люди теперь верят, что, если они объединятся, они смогут снести статуи и заставить правительство уйти в отставку».

Назарбаев передал Токаеву президентский пост в 2019 году, но он имел огромное влияние благодаря своему титулу лидера нации, отмечает издание.

На фоне неуверенности в местонахождении бывшего лидера Аблязов сказал, что получил информацию, что Назарбаев и его близкие бежали в столицу ОАЭ Абу-Даби после штурма его резиденции в Алматы. Но проверить эту информацию пока не удалось.

Аблязов живет в Париже после того, как получил статус беженца во Франции. Он возглавлял один из крупнейших банков Казахстана с 2005 по 2009 год.

Он также призвал западные страны рассмотреть вопрос о санкциях против руководства Казахстана, отметив, что его элита, как известно, имеет «много активов» в европейских столицах, таких как Париж и Лондон.

Первые подразделения российских войск под командованием Москвы прибыли в Казахстан после того, как Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Аблязов сказал, что президент России Владимир Путин помогает в рамках своей стратегии «воссоздания бывшего СССР», но отметил, что казахи должны рассматривать присутствие иностранных сил как «оккупацию».

«Чем больше будет вмешиваться Путин, тем больше Казахстан станет похож на Украину», - отметил Аблязов.

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