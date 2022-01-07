Парламент Таджикистана одобрил ввод войск в Казахстан

CentralAsia (TJ) - Маджлиси намояндагон (парламент) одобрил использование вооруженных сил Республики Таджикистан за рубежом, сообщили местные СМИ.

По официальной информации, на совместном заседании Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Таджикистана 7 января был рассмотрен только один вопрос, и депутаты согласились использовать вооруженные силы за пределами страны «для выполнения международных обязательств Республики Таджикистан".

По данным источника Радио Свобода в силах безопасности Таджикистана, войска будут развернуты для защиты школ, больниц и социальных объектов. По словам источника, эти силы не будут применять оружие.

Миротворцы из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вылетели в Казахстан по приглашению президента Казахстана. Фактическое количество отправленных войск не известно. Но пока, как сообщается, и Россия, и Беларусь направили войска в Казахстан. По сообщениям СМИ, Беларусь направила в Казахстан от 100 до 300 военнослужащих.

Размещение войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вызвало протесты в некоторых странах, в том числе в Кыргызстане. 6 января группа граждан Кыргызстана собралась у здания правительства и потребовала запретить ввод войск в Казахстан. Кабинет министров Кыргызстана призвал народ принять решение о вводе войск в Казахстан «правильно и ответственно».

В крупных городах Казахстана уже пять дней идут акции протеста. Недовольные жители сначала вышли на улицы, требуя снижения цен на газ, затем отставки правительства и ликвидации коррупции. 5 января протесты в Алматы переросли в насилие, правительство Казахстана назвало это «террористической угрозой» и попросило помощи у своих партнеров по ОДКБ, включая Таджикистан.

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