ОДКБ пробудут в Казахстане несколько дней или недель, - вице министр МИД Казахстана

Иллюстративное фото // фото Zakon.kz

CentralAsia (KZ) - Первый вице министр МИД Казахстана Шахрат Нурышев сообщил, что пребывание миротворческих сил ОДКБ в Казахстане будет временным, сообщают гостелеканалы.

«Это зависит от внутренней ситуации в стране. Как заявил генсекретарь ОДКБ Зась, речь может идти о нескольких днях или неделях, это все будет зависеть от стабилизации ситуации в Республике Казахстан. По информации генсекретаря ОДКБ, общее количество составляет 2500 человек», - сказал он.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что солдаты ОДКБ не будут участвовать в боевых действиях в Казахстане.

«Поступает много вопросов касательно ОДКБ. Хочу отметить, введен миротворческий контингент стран ОДКБ. Миссия является миротворческой. Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков», - сказал Абаев в эфире гостелеканала «Хабар 24».

«Не нужно путать миротворческую миссию с вводом коллективных сил оперативного реагирования. Боевую часть операции по зачистке города 6 января осуществляли силы подразделений «Арыстан», «Арлан», «Беркут» и Минобороны», - добавил он.

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