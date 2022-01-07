Командующим миротворцами ОДКБ в Казахстане назначили главу ВДВ России

Андрей Сердюков

CentralAsia (KZ) - Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщило Минобороны России. Аэропорт Алматы взят под полный контроль миротворцами РФ совместно с правоохранительными органами Казахстана.

«Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков»,— сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Также он добавил, что созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

«К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Казахстана взят под полный контроль аэропорт Алматы»,— добавил он.

Российские самолеты военно-транспортной авиации также перебрасывают военных Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Армении.

По словам Конашенкова, также под охрану взято генеральное консульство России в Алматы, и другие важные объекты. «Миротворцами ОДКБ оказывается помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка»,— сказал он.

Ранее власти Казахстана заявили, что миротворцы ОДКБ не участвуют в боевых операциях, а отвечают за прикрытие и охрану государственных объектов.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у ОДКБ, назвав протесты актом внешней агрессии. США усомнились в законности такого запроса, а также предложили помочь разобраться с проблемами страны — в частности, с коррупцией.

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