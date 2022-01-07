Что известно о командующем миротворческими силами ОДКБ в Казахстане?

Андрей Сердюков

CentralAsia (KZ) - Генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков - командующий ВДВ РФ с 4 октября 2016 года.

Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Принимал участие в первой и второй операциях по восстановлению конституционного строя в Чечне. Участник «марш-броска на Приштину» в Югославии, а также операции по обеспечению безопасности референдума в Крыму весной 2014 года.

В Сирии с апреля по сентябрь 2019 командовал российским контингентом.

Герой Российской Федерации, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 3 и 4 степени, ордена «Мужества» и «Александра Невского».

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