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Токаев разрешил включить интернет в некоторых регионах Казахстана
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение включить интернет в некоторых регионах на определенные временные интервалы.

Как сказал он 7 января в своем обращении к народу, решение было принято в связи со стабилизацией ситуации.

«Свободный доступ в интернет не означат свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов. В случае появления таких материалов, авторы будут обнаружены и задержаны», - сказал он.

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