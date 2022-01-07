Токаев разрешил включить интернет в некоторых регионах Казахстана

Иллюстрационное фото

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение включить интернет в некоторых регионах на определенные временные интервалы.

Как сказал он 7 января в своем обращении к народу, решение было принято в связи со стабилизацией ситуации.

«Свободный доступ в интернет не означат свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов. В случае появления таких материалов, авторы будут обнаружены и задержаны», - сказал он.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения