Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям и близким погибших

CentralAsia (KZ) - «Трагические события в нашей стране по-новому высвечивают проблемы демократии и права человека. Демократия — это не вседозволенность и тем более, не подстрекательство, в том числе к противоправным действиям», - сказал 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу.

Он напомнил, что ранее в своем выступлении по случаю 30-летия независимости отмечал, что именно закон и порядок являются основной гарантией благополучия Казахстана и не только Казахстана, но и всех цивилизованных государств.

По последним данным, в Казахстане погибли 18 силовиков, ранены 748.

«Это вовсе не означает наступление на гражданские свободы и права человек. Напротив, как показала трагедия Алматы и других городов Казахстана, именно несоблюдение законов, вседозволенность, анархия приводят к нарушению прав человека. В Алматы от рук бандитов и террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говоря о здоровье и жизни сотен гражданских лиц и военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших.

Напомню, по моему предложению в мае 2020 года принят закон о мирных собраниях граждан. Этот закон по сути — большой шаг в продвижении демократии в стране, потому что предусматривает не разрешительный, а уведомительный характер митингов и собраний. Причем в центральных районах городов всей страны. Но отдельные так называемые правозащитники и активисты ставят себя выше закона и считают, что они вправе собираться, где хотят и болтать, что хотят. Из-за безответственных действий этих горе-активистов от основной деятельности по охране правопорядка отвлекаются полицейские, зачастую они подвергаются насилию и оскорблениям. Из-за этих активистов, так сказать, зауживается интернет, в результате страдают интересы миллионов граждан и отечественного бизнеса, то есть наносится огромный ущерб внутренней экономической, социальной и политической стабильности», - выступил президент.

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