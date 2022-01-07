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Токаев заявил, что «свободные СМИ» и «забугорные деятели» — соучастники развязывания трагедии в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Пособническую и подстрекательскую роль в нарушении правопорядка играют так называемые «свободные средства массовой информации» и «забугорные деятели», далекие от коренных интересов многонационального народа Казахстана. Об этом 7 января сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу.

«Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане», - заявил он.

По его словам, власть жестко будет реагировать на все акты правового вандализма.

«В том, что мы достаточно быстро преодолеем эту черную полосу нашей истории, нет никаких сомнений. Главное не допустить повторения таких событий в будущем», - добавил Токаев.

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