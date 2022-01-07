На Алматы напало 20 тыс. бандитов, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Предстоит «разбор полетов» в связи с действиями правоохранительных органов и армии, а также их межведомственной координацией, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу.

«Выяснилось также, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Решением этих вопросов мы займемся в срочном порядке. Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов», - заявил он.

По его словам, у бандитов был четкий план атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженная координация действий и высокая боеготовность.

«Помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или «фейки» и способные к манипуляциям настроениями людей. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. С этим начали разбираться КНБ и Генеральная прокуратура», - сообщил Токаев.

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