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В регионах, где сохранена стабильность, поэтапно снимут режим ЧП, - президент Казахстана

CentralAsia (KZ) -  В регионах, где сохранена стабильная ситуация, поэтапно снимут режим чрезвычайного положения. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу.

«Абсолютно уверен в том, что наша священная Родина – Казахстан – станет сильным государством на карте мира, наша экономика будет динамично развиваться, улучшится социальное положение наших граждан. Для достижения этих целей я предложу план реформ и конкретные меры по их реализации», - сказал он.

Режим ЧП по всему Казахстану был введен с 5 января по 19 января. В настоящее время ограничено движение транспорта, въезд и выезд в города, запрещены массовые мероприятия, собрания. Действует комендантский час.

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