На СИЗО в Талдыкоргане попытались напасть 20 человек в камуфляже, 1 нападавший убит, - МВД Казахстана

- Казахстан, происшествия
- 15:27, 07 января 2022
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CentralAsia (KZ) - На СИЗО в Талдыкоргане попытались напасть 20 человек в камуфляже, 1 нападавший ранен, 1 убит, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Министерство внутренних дел Казахстана.
Как пишет Orda.kz, атака на здание СИЗО в Талдыкоргане отражена, департамент полиции опроверг информацию о нападении на воинскую часть.
Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане проводят антитеррористическую спецоперацию.
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