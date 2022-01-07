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На СИЗО в Талдыкоргане попытались напасть 20 человек в камуфляже, 1 нападавший убит, - МВД Казахстана

CentralAsia (KZ) -  На СИЗО в Талдыкоргане попытались напасть 20 человек в камуфляже, 1 нападавший ранен, 1 убит, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Министерство внутренних дел Казахстана.

Как пишет Orda.kz, атака на здание СИЗО в Талдыкоргане отражена, департамент полиции опроверг информацию о нападении на воинскую часть.

Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане проводят антитеррористическую спецоперацию.

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