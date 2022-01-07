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В Алматы задержан кримавторитет «Дикий Арман»

CentralAsia (KZ) -  В Алматы задержан криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, более известный как «Дикий Арман», сообщает 7 января ситуационный центр МВД Казахстана.

Подробности уточняются.

Он 6 января, выступая перед собравшимися, заявил о намерении организовать штаб и установить юрту, куда могут присоединиться желающие.

Арман отметил, что оппозиция «им не нужна», и выражался нецензурно, что разозлило одного из митингующих. Последний вступил с ним в перепалку и все переросло в конфликт.

Также кримавторитет провел прямой эфир на своей странице в соцсетях, где призвал не поддаваться провокации и прекратить разбои и беспорядки. По его данным, среди митингующих есть люди, которые «раздают водку и наркотики», а люди на улице «вооружены гранатами и оружием». Он попросил проводить мирные митинги.

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