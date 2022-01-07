Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорили по телефону. Как сообщает пресс-служба правительства Армении, они обсудили ситуацию в Казахстане, где со 2 января проходят протесты.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Казахстане. Стороны рассмотрели также ход реализации совместных шагов в рамках ОДКБ»,— говорится в сообщении.

5 января господин Путин обсуждал протесты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Вчера, 6 января, Пашинян, возглавляющий Совет ОДКБ, объявил об отправке в Казахстан миротворцев. Возглавил контингент командующий ВДВ России Андрей Сердюков.

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