экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорили по телефону. Как сообщает пресс-служба правительства Армении, они обсудили ситуацию в Казахстане, где со 2 января проходят протесты.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Казахстане. Стороны рассмотрели также ход реализации совместных шагов в рамках ОДКБ»,— говорится в сообщении.

5 января господин Путин обсуждал протесты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Вчера, 6 января, Пашинян, возглавляющий Совет ОДКБ, объявил об отправке в Казахстан миротворцев. Возглавил контингент командующий ВДВ России Андрей Сердюков.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • ОДКБ направит миротворческие силы в Казахстан
  • Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям и близким погибших
  • Китай сделает все возможное, чтобы оказать поддержку Казахстану, - МИД КНР


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com