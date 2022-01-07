Экс-банкир Аблязов назвал себя лидером протестов оппозиции в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Экс-банкир Мухтар Аблязов в интервью Reuters назвал себя лидером протестов оппозиции и сказал, что с ним каждый день консультировались по тактике на местах в Алматы.

«Я вижу себя лидером оппозиции», - сказал он. «Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: «Что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?».

По его словам, Казахстан сейчас находится в геополитической игре, и если Запад не вступит в бой, то Россия заставит Казахстан подчиниться типу восстановленного Советского Союза.

Он считает, что Западу необходимо вступить в бой.

«Если нет, то Казахстан превратится в Беларусь, и [президент России Владимир] Путин будет методично навязывать свою программу: воссоздание структуры, подобной Советскому Союзу», - сказал Аблязов агентству Reuters.

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