Британский аналитик о возможном местонахождении Назарбаева и интересах России в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Британский аналитик Бенджамин Годуин рассказал BBC о возможных интересах России в Казахстане и могут ли протесты закончиться гражданской войной.

«Нет одного конкретного требования, потому что есть разные протесты по всему Казахстану», - сказал аналитик, отвечая на вопрос, что стоит за протестами.

По его словам, именно в Мангистау, где протесты начались, требуют возвращения предыдущих цен на газ и другие какие-то социально-экономические меры.

«Другие протестующие требуют изменения Конституции Казахстана. Есть еще демонстранты, которые находятся на нефтегазовых месторождениях. Они просят повышения зарплаты и другие условия работы. Есть еще демонстранты по всей стране, которые требуют каких-то перемен, но у них нет конкретных требований, потому что они не организованы какой-то партией или движением», - сказал он.

Какой расклад сил в руководстве Казахстана?

В среду на этой неделе многие протестующие, у которых были обоснованные требования к власти, побоялись выходить на улицу. Остались мародёры. Уже к концу среды было понятно, что уже организованная преступная деятельность происходит: машины приезжают уже с автоматами, люди ходят и уже грабят банки. Явно это уже не протестное движение.

По его мнению, видимо в среду из-за растерянности силовиков ситуация вышла совсем из-под контроля, но в четверг они работали в усиленном режиме.

«В данный момент мы только знаем, что президент Касым-Жомарт Токаев является и президентом, и председателем Совета безопасности. Он занял эту должность вместо первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Где находится в данный момент Назарбаев, никому не известно. Ни он, ни его члены семьи не выходили на публику последние пять дней. Есть очень много доводов, которые приводят к мнению, что Назарбаев уехал из страны», - сказал аналитик.

Россия ввела войска в рамках ОДКБ, какие цели она преследует сейчас и в более долгосрочной перспективе?

Это главный вопрос сейчас. Насколько видно, ситуация, конечно, сложная, но она не требует ввода иностранных войск на территорию Казахстана, поэтому, чем это мотивировано, остается вопросом, сказал он.

«В первую очередь, это можно считать попыткой власти дать сигнал силовикам, что власть не падет, как говорил Токаев, и что власть стоит за силовиками. Мы видели подобную ситуацию в Беларуси. Было присутствие российских силовиков, но в основном они стояли на заднем плане. Как мы все знаем, есть большой кризис с Украиной сейчас. То есть у России есть достаточно много проблем в своем регионе и Казахстан долгое время считался очень надежным и стабильным партнером. То есть я считаю, что это России вообще не нужно. Конечно, эти события ни в коем случае не инициированы Россией. У России безусловно есть свои интересы, Россия не спровоцировала этот конфликт, но теперь она обязана участвовать в разборке этого конфликта и, скорее всего будет выдвигать свои требования к власти Казахстана», - сказал он.

В первую очередь есть много экономических требований. Например, строительство атомной станции, которое давно обсуждается в Казахстане.

«Мы видели в конце прошлого года власть потихоньку шла на это решение, но если Россия сейчас будет выступать гарантом властей в Казахстане, то им будет очень сложно отказаться от идеи АЭС. Мы видели, что Россия еще очень сильно лоббировала против присутствия американских войск в Казахстане во время вывода американских войск из Афганистана. Россия в целом лоббирует против присутствия иностранных войск на территории Казахстана. Казахстан вроде исключил эту возможность, но теперь это точно невозможно», - сказал аналитик.

Как реагирует Запад и что может предпринять?

По мнению аналитика, в данный момент кроме каких-то призывов к миру и спокойствию, мало чего Запад может еще сделать.

Прогнозы

По его словам, передача президентства от Назарбаева к Токаеву — это была первая стадия передачи власти. То есть многие институты власти остались у Назарбаева и, конечно, многие сторонники и экономические интересы остались у семьи Назарбаева. Фактически Токаев управлял правительством, но на многие другие институты власти он не влиял, сказал он.

«Если сейчас происходит окончательная передача власти — будет очень много изменений. Вся старая элита, которая давно участвует в экономике и правительства Казахстана, будет потихоньку уходить. Я не думаю, что есть возможность гражданской войны в Казахстане в данный момент. Я очень переживаю из-за возможности серьезного конфликта между силовиками и демонстрантами. Но я не вижу разных групп или кланов, или региональных групп, которые готовы воевать между собой. Можно, конечно, видеть битву за власть, но гражданскую войну — нет», - отмечает аналитик.

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