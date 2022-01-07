- Казахстан, политика
- 17:51, 07 января 2022
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- Обновлено: 17:59, 07 января 2022 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - На фоне протестов в Казахстане СМИ 7 января сообщили о задержании племянника первого президента Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. Через некоторое время издание Orda.kz сообщила, что информация не подтвердилась.
Пару дней назад президент Касым-Жомарт Токаев освободил его от должности первого заместителя председателя КНБ.
Что известно о Самате Абише?
Племянник первого президента – сын его брата Сатыбалды Назарбаева, который погиб в автокатастрофе в 37 лет.
Самат Абиш родился 20 августа 1978 года. В 2000 году окончил Академию Комитета национальной безопасности Казахстана, а в 2002 году — Академию СВР России. Является юристом.
Женат на дочке бизнесмена Алматбека Мыханова Аиде.
Трудовая деятельность
2000-2006 годы – служба на должностях офицерского состава в органах Комитета национальной безопасности
2006-2008 годы – заместитель председателя, председатель Комитета регистрационной службы министерства юстиции
2008-2010 годы – ответственный секретарь министерства юстиции
2010-2011 годы – начальник департамента кадров Комитета национальной безопасности;
2011-2013 годы – начальник департамента Комитета национальной безопасности по городу Астане;
2013-2015 годы – заместитель председателя Комитета национальной безопасности
2015-2022 годы – первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности.
Генерал-майор национальной безопасности.