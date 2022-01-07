Информация о задержании племянника Назарбаева не подтвердилась

CentralAsia (KZ) - Информация о задержании племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самата Абиша не подтвердилась, сообщила Orda.kz.

Редакция опубликовала заявление главного редактора Гульнары Бажкеновой:

«Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача – информировать своих читателей. Просим понять».

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