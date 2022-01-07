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Китай против внешних сил, подстрекающих к цветной революции в Казахстане, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  Китай выступает решительно против внешних сил, создающих беспорядки и подстрекающих к цветной революции в Казахстане, а также против любых сил, подрывающих стабильность и мирную жизнь населения этой страны. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, пишет ТАСС.

«Китай выступает решительно против любых сил, которые подрывают стабильность и угрожают безопасности Казахстана, подрывают мирную жизнь народа Казахстана.

Китай выступает решительно против внешних сил, которые умышленно создают нестабильность в Казахстане, подстрекают к цветной революции», - сказал он.

В своем послании Си Цзиньпин отметил, что КНР выступает решительно против любых попыток подорвать китайско-казахстанскую дружбу и помешать сотрудничеству между двумя странами. Он также указал на то, что, «будучи братским соседом и неизменным стратегическим партнером, Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать необходимую поддержку Казахстану и помочь ему справиться с трудностями».

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