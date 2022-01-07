МВД: 6 членов ОПГ во главе с «Диким Арманом» задержаны во время спецоперации. Фото

- Казахстан, происшествия
- 18:17, 07 января 2022
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CentralAsia (KZ) - 6 членов ОПГ во главе с «Диким Арманом» задержаны во время спецоперации Департамента полиции Алматы, сообщает 7 января МВД Казахстана.
У преступников изъято 4 полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль, говорится в сообщении.
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