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МВД: 6 членов ОПГ во главе с «Диким Арманом» задержаны во время спецоперации. Фото

CentralAsia (KZ) -  6 членов ОПГ во главе с «Диким Арманом» задержаны во время спецоперации Департамента полиции Алматы, сообщает 7 января МВД Казахстана.

У преступников изъято 4 полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль, говорится в сообщении.

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