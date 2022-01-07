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Военные Таджикистана из сил ОДКБ вылетают в Казахстан, - Минобороны России
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Военные Таджикистана из сил ОДКБ вылетают в Казахстан с аэродрома Гиссар. Их доставят в военные самолеты РФ Ил-76, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

Таджикистанский контингент входит в состав коллективных миротворческих сил Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

О военной помощи на фоне волнений в стране попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме Таджикистана поддержку окажут и другие члены ОДКБ — Кыргызстан, Россия, Армения, Белоруссия.

Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Как отмечалось ранее, они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.

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