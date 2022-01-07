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На «Байконуре» установлен повышенный («синий») уровень террористической опасности, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  На космодроме «Байконур» с 7 по 19 января установлен повышенный («синий») уровень террористической опасности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на властей города.

Ранее распространились ограничения и запреты на «Байконуре», среди которых:

- с 23 до 6 часов вводится ограничение на передвижение по городу;

- на это же время закрываются КПП, нахождение на улице и поездки по городу разрешаются только по работе и для следования в аптеки

- работа магазинов и общепита должна завершаться в 22.00, торговля алкоголем запрещена, исключение — кафе и рестораны;

- на городских предприятиях создаются народные дружины — по заявкам полиции, они будут совместно патрулировать город

- в городе накоплены запасы, перебоев с отоплением, электроснабжением, газом, топливом, продуктами питания, медикаментами нет.

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