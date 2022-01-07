Любая поддержка США протестов в Казастане может ухудшить отношения России и Запада - Foreign Policy

CentralAsia (KZ) - Внезапная волна протестов в Казахстане напугала Кремль и спровоцировала беспрецедентное вмешательство Москвы и ее союзников.

Авторы - Эмма Эшфорд - старший научный сотрудник Новой американской инициативы по вовлечению Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта, Атлантический совет, и Мэтью Крениг - заместитель директора Центра стратегии и безопасности на странице издания Foreign Policy попытались проанализировать как последние события в Казахстане могут сказаться на отношениях России и Запада.

Эмма Эшфорд: С Новым годом, Мэтт! Добро пожаловать в 2022 год. Он должен отличаться от 2021 года во всех отношениях, за исключением продолжающейся пандемии, закрытия школ и многочисленных международных кризисов.

Мэтью Крениг: С Новым годом! Я наслаждался праздником и благодарен президенту России Владимиру Путину за то, что он проявил благопристойность и дождался окончания праздников для дальнейшего вторжения в Украину. Но, может быть, нам стоит начать с возможной цветной революции, которая сейчас разворачивается в Казахстане?

Э.А.: Я думаю, что, вероятно, неправильно называть это цветной революцией - по крайней мере, пока, - но точно так это будет рассматриваться в Москве, где это, несомненно, еще больше усилит напряженность в отношениях с Западом.

Прежде чем углубиться, представлю краткий обзор для тех, кто не регулярно следит за политикой Казахстана: страна является крупнейшей в Центральной Азии и крупным мировым экспортером нефти и газа. Она имеет двенадцатое место по размеру доказанных запасов сырой нефти в мире, а экономика сильно зависит от продажи углеводородов как в Европу, так и в Азию.

Раньше Казахстан экспортировал большую часть газа через российские трубопроводы, но с появлением новых трубопроводов в последние годы он стал гораздо более независимым от Москвы.

Казахстан - это также автократия, в настоящее время находящаяся в процессе перехода от своего бывшего лидера Нурсултана Назарбаева к его избранному преемнику на посту президента Касым-Жомарту Токаеву.

Эти два факта вместе являются причиной нынешних беспорядков: казахстанцы устали от трех десятилетий репрессивного правительства и страдают от экономических трудностей, поскольку пандемия COVID-19 вынудила правительство отменить государственные субсидии на ключевые товары, такие как энергия.

МК: Спасибо за полезное резюме. Я играл с термином «цветная революция». Некоторые из первоначальных ответов американских экспертов предполагали, что это демократическое восстание. Учитывая нашу историю, я думаю, что многие американцы рассматривают любой протест против автократического режима как стимул к рождению новой демократической нации. Но этот протест, похоже, больше связан с неудовлетворенностью сокращением государственных субсидий, чем с желанием создать демократию Джефферсона. Надеюсь, я ошибаюсь, но, как вы отметили, тот же самый основной режим был у власти с момента окончания холодной войны, и я думаю, что он вряд ли падет в ближайшее время. Казахстанскому народу надоели три десятилетия репрессивного правительства и экономические трудности, поскольку пандемия вынудила его правительство отменить государственные субсидии на энергию.

ЭА: Соглашусь, что речь не идет о демократии или, по крайней мере, в основном не о демократии. Но даже существующих волнений в Казахстане может хватить, чтобы потрясти рынки Европы и Азии. Назарбаев никогда не был таким ярким, как некоторые другие диктаторы Центральной Азии - его преемники, возможно, переименовали столицу Нур-Султан в его честь, но он никогда не посвящал золотую статую себе или своей собаке. Что он сделал, так это поддержал стабильность в Казахстане. В результате за последние несколько десятилетий страна стала получателем значительных иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор.

МК: Соединенные Штаты были одной из стран, инвестирующих в энергетический сектор Казахстана. Вашингтон также активно взаимодействовал с Нур-Султаном по вопросам оказания помощи в ликвидации его инфраструктуры ядерного оружия и оружия массового уничтожения после окончания холодной войны. Казахстан присоединился к программе НАТО «Партнерство ради мира» и ежегодно принимает небольшие военные миротворческие учения «Степной орел». Но в остальном отношения Вашингтона с Нур-Султаном довольно призрачные. Казахстан всегда более прочно находился в сфере влияния России, что давало Соединенным Штатам ограниченное влияние на направление и исход этого восстания.

EA: Да, основные военные отношения Казахстана связаны с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая заменила Варшавский договор для России и некоторых стран Центральной Азии. Токаев призвал ОДКБ вмешаться в продолжающиеся беспорядки, и небольшое количество российских сил уже дислоцируется в стране для подавления протестов. Это не та ситуация, в которой Соединенные Штаты, вероятно, будут играть какую-либо важную роль. Опять же, это определенно не типичный нарратив «Запад против России», который мы слышали в других местах во время цветных революций. Речь идет скорее об экономических беспорядках и продолжающейся передаче власти, когда казахстанский режим стремительно стремится подавить любую оппозицию с помощью своих союзников по ОДКБ. Казахстан потратил последние несколько десятилетий на создание энергетических и внешнеполитических связей как с Европой, так и с Китаем, пытаясь хотя бы в некоторой степени оторваться от России.

МК: Это военное вмешательство ОДКБ беспрецедентно и показывает, что самая большая угроза автократии исходит от их собственного народа. Какая необычная организация! Какой у них девиз? «НАТО может защитить свободный мир от реваншистских диктаторов, но здесь, в ОДКБ, мы защищаем реваншистских диктаторов от репрессированных казахов»?

ЭА: Интересный пример. Как я говорю в своей книге («Нефть, государство и война», выходит из Georgetown University Press), - Казахстан потратил последние несколько десятилетий на создание энергетических и внешнеполитических связей как с Европой, так и с Китаем, пытаясь оторваться от России. По крайней мере до некоторой степени. И в этом он весьма преуспел, построив трубопроводы, которые позволят ему продавать товары напрямую нероссийским потребителям, и в то же время отделить свою внешнюю политику от России. В Москве это широко принято. Но то, что происходит сейчас, скорее всего, будет восприниматься как гораздо более серьезный вызов интересам России, чем этот постепенный сдвиг. Во-первых, хотя мы с вами знаем, что США не причастны к тому, что сейчас происходит, Кремль склонен видеть цветные революции и вмешательство США повсюду. Россия по-прежнему покупает казахстанский газ, чтобы поддерживать свою собственную падающую добычу, а космодром Байконур - центр российской космической программы и всех ее запусков - расположен в Казахстане. Внутри страны есть даже значительное количество этнических русскоязычных. Короче говоря, меня беспокоит, что любая поддержка США этих протестов - даже словесная - может ухудшить отношения с Москвой и еще больше дестабилизировать ситуацию вокруг Украины.

MK: Вы правы в том, что Путин почти наверняка (и ошибочно) увидит руку ЦРУ, стоящую за этими протестами. В конце концов, Путин видит западный заговор за всем, что потенциально может нанести ущерб интересам России. Было удивительно видеть, как он в последние недели изобразил Россию жертвой западной экспансии, несмотря на то, что его военные мобилизуются для дальнейшего вторжения в Украину. Давайте переключим наше внимание на Украину. Как вы относитесь к проектам договоров Путина по разрешению там кризиса? Мне они показались предлогом для вторжения.

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