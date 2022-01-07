Умер написавший «Песенку крокодила Гены» поэт Александр Тимофеевский

Александр Тимофеевский

CentralAsia (CA) - Поэт и сценарист Александр Тимофеевский умер в возрасте 88 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на его вдову Наталью. «Умер сегодня утром после тяжелой болезни», — сказала она.

«Лежу в больнице, чтобы чем-нибудь себя занять, продолжаю выставлять восьмистишия из книги «Сто восьмистиший и наивный Гамлет», — написал в своем последнем сообщении на странице в Facebook, появившемся 13 декабря, сам Тимофеевский.

Тимофеевский написал несколько десятков сборников стихотворений и книг для детей, был лауреатом различных литературных премий. В частности, в 2020 году его книга «Кулинария эпохи застолья» была удостоена премии «На Благо Мира», а в 2017 году он стал лауреатом премии «Писатель XXI века» за сборник стихов «Я здесь родился».

Известность Тимофеевскому принесли его работы в мультипликации, он был автором сценариев мультфильмов «По щучьему велению», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Бибигон» и т.д. Однако по-настоящему народную любовь завоевала прозвучавшая в мультфильме 1971 года «Песенка крокодила Гены» («Пусть бегут неуклюже...»), для которой Тимофеевский написал слова, а музыку — Владимир Шаинский.

«Пусть бегут неуклюже...» стала гимном дня рождения каждого советского человека. Удивительно, но именно этот номер в рамках концерта «Песня года» в первый и едва ли не единственный раз повторили на бис во время телевизионной записи, настолько огромен был успех», — написал на своей странице в сети Facebook, сообщая о смерти Тимофеевского, шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.