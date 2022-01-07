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В Алматы слышны взрывы, - СМИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Взрывы раздались в одном из дворов Турксибского района Алматы, в частности возле пересечения улиц Толстого и Чернышевского, передает корреспондент Sputnik Казахстан с места событий.

«Самих взрывов я не видела, только слышала. Во дворе начали бегать люди. Я закрыла жалюзи, отошла от окна и выключила свет», - сказала журналист.

Было около трех взрывов, после этого в воздухе появился резкий химический запах, говорится в сообщении.

Корреспондент Orda.kz передаёт, что были слышны выстрелы в районе Сатпаева - Наурызбай батыра в Алматы.

Также сообщается, что в Алатауском районе Алматы отключили электричество.

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