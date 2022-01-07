Миротворцы ОДКБ от Беларуси доставлены в Казахстан

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CentralAsia (KZ) - Миротворцы ОДКБ от Беларуси доставлены в Казахстан, сообщают 7 января СМИ.

Они прибыли на российских самолетах на аэродром Жетыгена.

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

В Казахстан прибывают миротворческие силы ОДКБ России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана.

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