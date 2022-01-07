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CentralAsia (KZ) - Миротворцы ОДКБ от Беларуси доставлены в Казахстан, сообщают 7 января СМИ.
Они прибыли на российских самолетах на аэродром Жетыгена.
Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.
В Казахстан прибывают миротворческие силы ОДКБ России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана.
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