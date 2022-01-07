На территории Байконура введены дополнительные меры по обеспечению безопасности

CentralAsia (KZ) - На территории города Байконур постановлением главы администрации города Константином Бусыгиным введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей города Байконур.

Администрация города сообщает, что данные меры включают в себя:

- ограничение проезда транспорта и проход людей через контрольно-проверочные пункты города Байконур №1, №5, №6 с 23:00 до 06:00, за исключением спецавтотранспорта предприятий жизнеобеспечения и экстренных служб города;

- полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи;

- ограничение режима работы по времени организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги общественного питания с 09:00 до 22:00;

- ограничения на нахождение в общественных местах и перемещение граждан по территории города с 23:00 до 06:00 следующего дня.

В этот период времени жилое помещение разрешается покидать только в случаях прямой угрозы жизни и здоровью, либо по служебной необходимости с обязательным условием наличия документов, удостоверяющих личность, специального пропуска и (или) справки с места работы, служебного удостоверения.

Передвижение лиц группами более трех человек, за исключением членов семьи, а также передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых недопустимо, отмечается в сообщении.

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