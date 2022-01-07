экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На территории Байконура введены дополнительные меры по обеспечению безопасности

CentralAsia (KZ) -  На территории города Байконур постановлением главы администрации города Константином Бусыгиным введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей города Байконур.

Администрация города сообщает, что данные меры включают в себя:

- ограничение проезда транспорта и проход людей через контрольно-проверочные пункты города Байконур №1, №5, №6 с 23:00 до 06:00, за исключением спецавтотранспорта предприятий жизнеобеспечения и экстренных служб города;

- полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи;

- ограничение режима работы по времени организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги общественного питания с 09:00 до 22:00;

- ограничения на нахождение в общественных местах и перемещение граждан по территории города с 23:00 до 06:00 следующего дня.

В этот период времени жилое помещение разрешается покидать только в случаях прямой угрозы жизни и здоровью, либо по служебной необходимости с обязательным условием наличия документов, удостоверяющих личность, специального пропуска и (или) справки с места работы, служебного удостоверения.

Передвижение лиц группами более трех человек, за исключением членов семьи, а также передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых недопустимо, отмечается в сообщении.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • МИД Таджикистана просит таджикистанцев в Казахстане избегать места скопления людей
  • В ОДКБ события в Казахстане расценили как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа
  • Видео — Казахстанские силовики входят в Алматы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com