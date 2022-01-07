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В Алматы убит режиссер Сакен Битаев

CentralAsia (KZ) -  Вчера в Алматы мародеры застрелили Битаева Сакена, сообщил на своей странице в соцсети Данияр Адилбеков.

По его словам, пуля попала в легкие и Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи.

«По словам друга, который был с ним, у них хотели забрать автомобиль, в котором они сидели и разговаривали. Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять в след уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкие и Сакена больше нет с нами», - рассказал он.

Адилбеков отметил, что Сакен был одним из талантливейших режиссёров. «Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound - его детище. Режиссёр от Бога - снимал разные вещи для Салема, в том числе и Пацанские истории. Родители Сакена не могут его забрать домой, потому что не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть. Виновных тоже не нашли и, думаю, уже вряд ли найдут», - сообщил друг покойного.

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