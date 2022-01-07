В населенных пунктах Мангистауской области выставляют блокпосты

CentralAsia (KZ) - Комендант Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев заявил, что на сегодня в регионе сохраняется стабильная обстановка, объекты жизнедеятельности и городские службы работают в штатном режиме, пишут 7 января СМИ.

«К сожалению, как вам известно, в некоторых регионах нашей страны, произошли массовые беспорядки и факты мародерства со стороны террористических элементов. Мы всего этого не хотим и не допустим. Хочу поблагодарить жителей региона за проявление терпение и ответственность, а также за мирное выражение своих требований и понимание сложившейся ситуации. Однако, высока вероятность провокационных действий, которые могут привести к возникновению и эскалации конфликта. Призываю всех жителей и гостей области соблюдать требования законодательства Республики Казахстан», - говорится в заявлении коменданта Мангистау, сообщает Orda.kz.

Он также сообщил, что «в целях сохранения правопорядка и обеспечения общественной безопасности граждан, нами организуется патрулирование улиц городов и населенных пунктов области. Выставляются блок-посты между населенными пунктами и на выездах из области, организуется пропускной режим».

Бактыбаев напомнил, что введен комендантский час с 23:00 до 07:00.

«Предупреждаю, что в соответствии с режимом Чрезвычайного положения, все сотрудники полиции вооружены и имеют прямой приказ главы государства, стрелять на поражение без предупреждения в случаях, предусмотренных законом. Все водители перед началом движения, обязаны убедиться в наличии государственных номеров на транспортном средстве и иметь при себе необходимые документы в соответствии с законодательством. Обращаюсь ко всем тем, кто перекрывает автодороги. Ваши действия не законны и сказываются на экономическом и общественном благосостоянии области. Преимущественно все продукты питания и товары в нашей области – привозные. Объективно затруднены поставки топлива, начнут повышаться цены, ухудшится социальное самочувствие населения. Не допускайте этого», - говорится в обращении коменданта.

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