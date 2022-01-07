«В богатой стране значительная часть населения живет в нищете — должно было рвануть», - эксперты о том, насколько ожидаемы были протесты в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В январе в Казахстане начались протесты, перешедшие в погромы и захваты административных зданий. Президент ввел режим ЧП и обратился к ОДКБ за помощью. «Ъ» спросил у специалистов по Центральной Азии о том, насколько ожидаемы были протесты в Казахстане.

Алексей Малашенко, Руководитель научных исследований Института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко заявил, что «все абсолютно ожидаемо. Количество недовольства перешло в качество, появился протест. Рубеж перейден».

«Есть и другие версии — влияние извне (это как обычно, ищем иностранных агентов) или что все это придумал Токаев, чтобы избавиться от Назарбаева.

Но мое мнение, сугубо марксистское — под этим кризисом лежат социально-экономические проблемы и неспособность прежней и нынешней власти решать проблемы. Газ — это предлог, хотя и странно, что это произошло таким образом, и никто не был готов», - сказал он.

Семен Багдасаров, По мнению руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, происходящее было ожидаемо: «в богатой стране значительная часть населения живет в нищете, и рано или поздно это должно было рвануть».

«Конечно, этим воспользовались определенные обиженные люди как внутри страны, так и за ее пределами. Ресурсы-то, как мы знаем, делятся несправедливо. Вспомните того же Аблязова, идею с двухпартийной системой, и что с ней и ее участниками сделали. Вот оно и рвануло.

Исходя из интересов России, нам нужно помочь, но вводить миротворцев только на север Казахстана. Освободившийся ресурс казахских властей пусть перемещается на юг, в Алматы, другие регионы и там наводят порядок.

У меня есть опыт в стабилизации ситуации в Таджикистане: быстро выбили из Душанбе исламистов, но потом началась гражданская война в Припамирье. Где гарантия, что здесь такого не будет? Не надо в это сильно вляпываться», - сказал он.

Философ Александр Дугин считает, что объяснение произошедшему лежит в области геополитики. По его мнению, любой процесс в постсоветском пространстве прежде всего находится в этой системе координат.

«Лидером евразийства, безусловно, является Россия. Соответственно, события, которые происходят в Казахстане, очень напоминают стратегию создания проблемных зон на периферии России. По мере того как Россия заявляет свои претензии на геополитический контроль над Евразией, мы видим возникновение очагов волнений в Белоруссии, Армении, нарастании враждебности в Украине, показательный заход американских военных кораблей в Батумский порт и так далее.

Казахстан — это открытие нового фронта в рамках западной политики «цветных революций», хотя, конечно, внутренние предпосылки для волнений также есть. Россия, которая так или иначе будет вовлечена в этот процесс, должна использовать ситуацию, помочь дружественной стране справиться с хаосом, а также вернуть нынешние власти на евразийский путь», - сказал он.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский сказал, что с одной стороны, никто не мог уверенно заявить, что это произойдет именно в первые дни нового года. Но, с другой стороны, время и место выбрано правильно.

«Казахстан является наиболее интересной зоной для дестабилизации в Центральной Азии. В том числе и потому, что это окажет наибольшее воздействие на две соседние страны — на Россию и на Китай. У нас на носу переговоры с американцами, у китайцев — Олимпиада, поэтому и расчет был на невмешательство в ситуацию извне. А внутри страны власти явно не могли с ней справиться. Иначе бы президент Токаев не обращался в ОДКБ.

Еще год назад я предсказывал, что Центральная Азия окажется объектом инфильтрации, а затем — попытки захвата власти со стороны различных исламистских и радикальных группировок, находящихся в основном на территории Афганистана. Они будут опираться на местные кланы и территориальные группы, недовольные своим нынешним положением в стране, на местных наркоторговцев, на местных контрабандистов (только из КНР он составляет миллиарды долларов) и на уголовников», - сказал он.

По мнению Сатановского местные казахские сепаратистские кланы и группировки только и мечтали, когда Назарбаев состарится, перестанет контролировать ситуацию. Токаев — замечательный дипломат и замечательный мужик, но он не боец без поддержки местных элит и силовиков.

«Если ситуация не будет взята под контроль, то последствием будет прекращение существования казахской государственности. Когда спущены с цепи все деструктивные силы, по всей стране горят акиматы и представительства администрации президента, захватываются отделения внутренних дел, а при этом нет ярко выраженного бенефициара происходящего, то цель — фактический распад или уничтожение государства.

Ввод миротворцев ОДКБ должен предотвратить именно такой вариант. Я очень рад, что руководство России не колебалось ни секунды. Для светских казахов это шанс на жизнь.

Конечно, присутствие миротворцев будет печально для тех, кто участвовал в этих погромах или надеялся что-то выиграть для себя. В том числе для ультранационалистов и джихадистов», - сказал он.

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