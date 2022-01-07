В Нур-Султане формируют народные дружины

CentralAsia (KZ) - Неравнодушные казахстанцы изъявили желание вместе с сотрудниками полиции защитить мирных граждан от любых проявлений беззакония и мародерства, сообщает 7 января акимат Нур-Султана.

Они будут охранять важные государственные объекты, а также предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города.

Среди добровольцев – спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтеры. Всего около 500 человек, передает ситуационный центр Казахстана.

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