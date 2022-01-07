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Видео — 100 миротворцев Армении направляются в Казахстан на трёх российских Ил-76
// RT

CentralAsia (KZ) -  100 миротворцев Армении направляются в Казахстан на трёх российских Ил-76.

Как пишет RT, они будут охранять стратегические объекты.

Ранее в республику уже прибыли миротворческие силы России, Белоруссии и Кыргызстана. Также туда вылетели военнослужащие Таджикистана, пишет издание.

  • О военной помощи на фоне волнений в стране попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Кроме России и Армении поддержку окажут и другие члены ОДКБ — Кыргызстан, Армения, Белоруссия и Таджикистан.
  • Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
  • Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.

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