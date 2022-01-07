Две группы вооруженных людей задержаны в Алматы

- Казахстан, происшествия
- 22:35, 07 января 2022
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CentralAsia (KZ) - 7 января на пересечении проспекта Аль-Фараби и Малая Желтоксан в Алматы полицейские блокировали BMW, на которой передвигались вооруженные люди, сообщает ситуационный центр.
В ее салоне находились двое мужчин, 1990 и 1998 годов рождения. При их досмотре обнаружены пистолет и нож, говорится в сообщении.
Другая группа была задержана полицейскими в Медеуском районе города. Установлена квартира, где прятались вооруженные люди. В результате спецоперации задержаны пятеро мужчин. У них изъяты охотничий карабин "Сайга" с патронами, резиновая и металлическая дубинки, две пятилитровые тары с бензином, золотые изделия.
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