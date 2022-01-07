НАТО выразила обеспокоенность ситуацией в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об обеспокоенности альянса ситуацией в Казахстане, пишет RT.

Он призвал стороны к сдержанности и соблюдению прав человека.

Ранее о военной помощи на фоне волнений в Казахстане попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Кроме России и Армении поддержку окажут и другие члены ОДКБ — Кыргызстан, Армения, Белоруссия и Таджикистан.

Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.

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