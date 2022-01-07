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Экс-советник Назарбаева сообщил, что предательство ряда силовиков и чиновников одна из причин кризиса в стране

CentralAsia (KZ) -  Бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев 7 января заявил в интервью госканалу «Хабар 24», что предательство ряда чиновников и правоохранителей одной из причин кризиса в стране.

По его словам, за 40 минут до нападения на аэропорт Алматы была дана команда снять там оцепление и охрану.

«Национальное предательство и заговор заключается в том, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря. КНБ, который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, созданных в горах, молчал», - сказал он.

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