МВД Казахстана опубликовал имена погибших полицейских, среди них — рядовые 18 и 19 лет

- Казахстан, происшествия
- 0:00, 08 января 2022
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CentralAsia (KZ) - МВД Казахстана опубликовало имена 7 погибших при беспорядках полицейских.
Список:
- Капитан полиции Рахат Сланбеков, 1988 года рождения;
- Старшина полиции Ринат Камбетов, 1988 года рождения;
- Старший сержант полиции Ален Асылханов, 1993 года рождения;
- Младший сержант полиции Нурболсын Алмасов, 1994 года рождения;
- Прапорщик Ербол Ержанов, 1976 года рождения;
- Рядовой военнослужащий Мадияр Кайсаров, 2002 года рождения;
- Рядовой военнослужащий Айбат Аманов Айбат, 2003 года рождения.
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