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МВД Казахстана опубликовал имена погибших полицейских, среди них — рядовые 18 и 19 лет

CentralAsia (KZ) -  МВД Казахстана опубликовало имена 7 погибших при беспорядках полицейских.

Список:

- Капитан полиции Рахат Сланбеков, 1988 года рождения;

- Старшина полиции Ринат Камбетов, 1988 года рождения;

- Старший сержант полиции Ален Асылханов, 1993 года рождения;

- Младший сержант полиции Нурболсын Алмасов, 1994 года рождения;

- Прапорщик Ербол Ержанов, 1976 года рождения;

- Рядовой военнослужащий Мадияр Кайсаров, 2002 года рождения;

- Рядовой военнослужащий Айбат Аманов Айбат, 2003 года рождения.

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