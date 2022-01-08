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Комитет нацбезопасности Казахстана назвал провокацией сообщение о задержании племянника Назарбаева
Самат Абиш
Самат Абиш
Предыстория: Задержан племянник Нурсултана Назарбаева Самат Абиш, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  Комитет национальной безопасности опроверг сообщение о задержании племянника Нурсултана Назарбаева — Самата Абиша, несколько лет занимавшего пост первого замглавы ведомства, назвав эту информацию провокацией, пишет РБК.

Появление в пятницу в СМИ информации о задержании бывшего первого заместителя главы Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) Самата Абиша, племянника первого президента страны Нурсултана Назарбаева, было провокацией.

«Информация о якобы задержании 7 января 2022 года в Алма-Ате первого заместителя председателя КНБ РК Самата Абиша не соответствует действительности и носит провокационный характер», — сообщило ведомство.

О задержании сына младшего брата Нурсултана Назарбаева сообщило в своем Telegram-канале со ссылкой на источник издание Orda.kz. Однако затем само опровергло свою информацию.

«Эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах, и наша единственная задача — информировать своих читателей. Просим понять», — заявили в Orda.kz.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку и председателя КНБ Карима Масимова, и его первого заместителя Самата Абиша. Обоих ранее называли возможными кандидатами на пост главы государства.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/07/01/2022/61d872ed9a7947df5280a822

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