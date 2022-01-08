После холодной войны 70% правительств, возглавляемых сильными лидерами, рухнули после ухода правителя, - NYT о событиях в Казахстане

// Акорда.

CentralAsia (KZ) - После окончания холодной войны большинство диктаторских правительств рухнули после ухода своего правителя, пишет The New York Times.

Взрыв беспорядков в Казахстане на этой неделе является суровым предупреждением сильным автократам мира: покидать свой пост опасно.

Согласно одному набору данных, после окончания холодной войны ошеломляющие 70% правительств, возглавляемых сильными людьми, рухнули после ухода правителя.

Тенденция сохраняется независимо от того, уходит ли лидер добровольно или невольно, умирает на своем посту или уезжает в загородный дом.

Иногда, как в Испании после смерти Франсиско Франко в 1975 году, это открывает путь к демократизации. Чаще всего, как в Египте, Судане, Зимбабве и многих других, результатом становится цикл переворотов, гражданских конфликтов или другого насилия.

Нурсултан Назарбаев, пожизненный лидер Казахстана, пока он не начал постепенно передавать власть преемнику в 2019 году, судя по всему, остро осознавал эту проблему.

В 2014 году он сказал интервьюеру, что любая страна, подобная его, нуждается в «устойчивой системе, которая была бы стабильной на фоне прихода нового лидера», отметив Малайзию или Сингапур в качестве возможных моделей.

Назарбаев организовал свой собственный уход таким образом, который предполагает пристальное внимание к урокам истории, и за его переходом внимательно наблюдали в Москве и других столицах в качестве потенциальной модели.

Его отъезд, по-видимому, не вызвал особых протестов в Казахстане. Но беспорядки, неспособность правительства сохранить поддержку, а теперь и его слабая реакция типичны для разделенной, дезориентированной бюрократии, которая часто колеблется после ухода сильного человека.

Урок, подчеркивают эксперты, вряд ли состоит в том, что сильные люди приносят стабильность. Совсем наоборот: их стиль правления подрывает основы управления, делая их незаменимыми за счет того, что они оставляют позади политическую систему, едва способную управлять, но готовую к междоусобицам.

Дилемма сильного человека

Автократы, подобные Назарбаеву, которые стоят на вершине в одиночку, в отличие от тех, кто правит от имени более крупного партийного аппарата, как на Кубе или во Вьетнаме, сталкиваются с непростой задачей.

Они должны найти баланс между всеми внутренними группировками своей страны, правящими элитами, службами безопасности и военным руководством, гарантируя каждому достаточную власть и добычу, чтобы они были куплены, но не позволяя никому стать достаточно могущественным, чтобы бросить им вызов.

В результате диктатуры, возглавляемые сильными людьми, как правило, более репрессивны и более коррумпированы. И их лидеры часто одержимы потенциальными соперниками, будь то региональный лидер, который становится слишком популярным, или агентство безопасности со слишком большой автономией.

За 29 лет своего правления Назарбаев, как и многие подобные лидеры, был печально известен тем, что перетасовывал свое правительство, повышал и понижал в должности депутатов, чтобы вывести их из равновесия.

Но подавление восходящих звезд, опустошение центров власти и наполнение институтов лоялистами (часто выбираемыми потому, что они слишком слабы, чтобы представлять угрозу) оставляет правительство едва способным стоять самостоятельно.

И это создает то, что некоторые ученые называют дилеммой сильного человека: как создать преемника, не создавая соперника, и как оставить правительство способным пережить лидера, не делая себя излишним и уязвимым.

Некоторые пытаются решить эту проблему, ухаживая за членами семьи. Два из редких успехов последовали этой модели: Азербайджан и Сирия, где умирающие автократы передали власть своим сыновьям.

Тем не менее, дети часто оказываются неспособными заручиться необходимой поддержкой, предлагая соперникам самим попытаться захватить власть. Северная Корея — единственная современная не монархия, достигшая третьего поколения семейного автократического правления.

Назначение лакеев или других легко контролируемых подчиненных создает аналогичную проблему.

Но оставаться на своем посту на неопределенный срок немногим лучше. Поскольку здоровье лидера неизбежно ухудшается, у соперников или даже союзников может возникнуть соблазн захватить власть до того, как кто-то другой сможет захватить ее первым. Роберту Мугабе из Зимбабве было 93 года, и он заметно ослабел, когда был свергнут в результате государственного переворота.

Вот почему деспоты склонны прятаться от посторонних глаз, когда у них проблемы со здоровьем, чтобы избежать любого проявления слабости, которое могло бы спровоцировать гонку за их заменой. Вот почему исчезновение диктатора, даже поруганного, как правило, порождает панические слухи, поскольку граждане опасаются последствий вакуума власти.

Когда правило сильного человека работает, лидер является краеугольным камнем, скрепляющим все это вместе. Но любой краеугольный камень также является точкой наибольшей слабости. Если он отпадет, все рухнет. Именно это часто и происходит.

«Момент передачи почти всегда был моментом кризиса, - писал ученый Эндрю Натан, - включающим чистки или аресты, фракционность, иногда насилие и открывающий дверь для хаотического вторжения в политический процесс масс или военных».

Урок Казахстана

Эта дилемма особенно остро встала перед бывшим советским миром, где автократы продержались в два или три раза дольше, чем средний срок пребывания у власти сильного человека, что составляет около десяти лет.

Но более длительное правление означает более длительное падение для лидера и его страны, как только они неизбежно уйдут.

Это повысило ставки, и многие постсоветские лидеры продлили срок полномочий. Президент России Владимир Путин недавно перенес свой срок на 2036 год, когда ему исполнится 83 года.

С каждым годом автократам становится все труднее передавать власть, в то время как возрастает риск катастрофы, если кризис вынудит их уйти.

«Шансы на выживание режима очень малы, если уход лидера был вынужденным», - сказала Эрика Франц, исследователь авторитаризма в Университете штата Мичиган.

Это гораздо больше, чем проблема для сильных мира сего. Такие лидеры становятся все более распространенными во всем мире, являясь точкой соприкосновения как для укрепляющихся диктатур, так и для отступающих демократий. По крайней мере, два находятся в самом сердце Европы. Некоторые эксперты считают, что Китай, где Си Цзиньпин строит культ личности и проложил путь к пожизненному правлению, теперь имеет право на это.

И чем больше стран мира подпадает под этот стиль правления, тем больше миллионов людей подвергаются опасностям катастрофически неудачной преемственности.

Назарбаев, по-видимому, решил эту проблему, отойдя на полпути от власти, когда номинально к власти пришел лоялист. Теоретически он должен был присутствовать ровно настолько, чтобы поддерживать целостность системы, но отсутствовать достаточно, чтобы позволить ей объединиться вокруг нового порядка.

Но даже в таких редких случаях, когда кажется, что переход сработал, доктор Франц сказала, что в своем исследовании она обнаружила, что новое правительство, как правило, рушится в среднем примерно через пять лет.

«Их преемники часто сталкиваются с серьезными проблемами в управлении», - сказала она, сославшись на Венесуэлу, где президент Николас Мадуро столкнулся с постоянно нарастающими кризисами с момента прихода к власти Уго Чавеса в 2013 году.

Казахстан сейчас тоже выглядит примером этого. Это ставит под сомнение предполагаемое решение Назарбаева и наводит на мысль, что проблема преемственности сильных мира сего может быть на каком-то уровне неразрешимой.

Именно поэтому, точно так же, как считается, что за уходом Назарбаева в 2019 году пристально следили в гостиных дворцов от Москвы до Манилы, можно с уверенностью сказать, что беспорядки, которые он не смог предотвратить, также будут.

Макс Фишер - международный репортер и обозреватель из Нью-Йорка. Он выступал с докладами с пяти континентов по конфликтам, дипломатии, социальным изменениям и другим темам.

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