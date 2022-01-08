ВКС России доставили подразделение миротворческого контингента ВС Кыргызстана на аэродром Алматы

CentralAsia (KZ) - Самолёты Воздушно-космических сил России доставили в Алма-Ату военных из Кыргызстана, которые прибыли в Казахстан в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Подразделение миротворческого контингента ВС Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ со штатной военной техникой доставлено с аэродрома Кант Киргизской Республики на аэродром Алматы Республики Казахстан военно-транспортными самолётами Ил-76 ВКС России», — сообщило Минобороны РФ.

Как стало известно ранее, 150 кыргызских военных вылетели в Казахстан для участия в миротворческой миссии.

Утром 6 января ОДКБ направила коллективные миротворческие силы в Казахстан. Передислокация всех миротворческих подразделений должна завершиться 7 января.

Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

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