Ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в 200 млн долларов

CentralAsia (KZ) - К вечеру пятницы сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла порядка 200 млн долларов, сообщило издание Informburo.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей страны «Атамекен».

«На 21:00 7 января в десяти регионах Казахстана 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект, в том числе в Алма-Ате — 789 субъектов и 950 объектов», — говорится в сообщении.

По данным «Атамекен», приблизительная сумма ущерба — около 87,2 млрд тенге (около 200 млн долларов), из них по Алма-Ате — 85,8 млрд.

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