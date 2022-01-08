экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в 200 млн долларов

CentralAsia (KZ) -  К вечеру пятницы сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла порядка 200 млн долларов, сообщило издание Informburo.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей страны «Атамекен».

«На 21:00 7 января в десяти регионах Казахстана 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект, в том числе в Алма-Ате — 789 субъектов и 950 объектов», — говорится в сообщении.

По данным «Атамекен», приблизительная сумма ущерба — около 87,2 млрд тенге (около 200 млн долларов), из них по Алма-Ате — 85,8 млрд.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Алматы убит режиссер Сакен Битаев
  • После холодной войны 70% правительств, возглавляемых сильными лидерами, рухнули после ухода правителя, - NYT о событиях в Казахстане
  • В Алматы слышны взрывы, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com