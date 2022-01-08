Токаев: В Алматы произошло не менее 6 волн террористических атак, всего бандитов и террористов было 20 тыс.

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Твиттере сделал обращение.

Его посты публикуются на английском языке.

Токаев пишет:

«2 января 2022 года я поручил правительству оперативно отреагировать на опасения протестующих в западном Казахстане и реализовать комплекс мер по регулированию цен на сжиженный газ.

К сожалению, протесты в нескольких регионах Казахстана и Алматы привели к эскалации агрессии. Поэтому я решил уволить правительство и ввел общенациональный комендантский час.

Несмотря на все эти усилия, протесты привели к дальнейшей эскалации агрессии по всей стране, спровоцировав беспорядки и нападения на правительственные здания, административные здания и военные базы, захват аэропорта Алматы, местных и иностранных самолетов.

Анализ ситуации показал, что Казахстану грозит вооруженный акт агрессии, хорошо подготовленный и скоординированный преступниками и террористическими группами, обученными за пределами страны.

Я приказал начать контртеррористическую операцию по устранению угрозы национальной безопасности и защите жизни и имущества граждан Казахстана.

В настоящее время в нашей стране продолжается контртеррористическая операция. Полиция проводит масштабную и слаженную работу. Национальная гвардия и вооруженные силы восстанавливают закон и порядок в соответствии с Конституцией.

Я приказал правоохранительным органам сформировать следственную группу, чтобы выявить первопричины ситуации, приведшей к вооруженному акту агрессии, и привлечь к ответственности тех, кто нарушил закон.

Развернуты миротворческие войска в составе многонациональных сил стран-участниц ОДКБ, которые будут оставаться там на короткое время до стабилизации ситуации в Казахстане.

Казахстан продолжит обеспечивать безопасность и защиту иностранных дипломатических представительств, а также персонала и имущества иностранных компаний и инвесторов.

Бандиты и террористы очень хорошо подготовлены, организованы и находятся под командованием спеццентра. Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алматы произошло не менее шести волн террористических атак, всего их [речь идет о «бандитах и террористах»] было 20 тыс.

Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные помещения и магазины, убивали светских граждан, насиловали молодых женщин. Моя основная точка зрения: никаких разговоров с террористами, мы должны их убить.

Политика открытых дверей для прямых иностранных инвестиций останется ключевой стратегией Казахстана».

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