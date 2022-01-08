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Кандидатуру нового премьера Токаев представит 11 января

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра страны 11 января, пишут издания Nur.kz и «Sputnik Казахстан».

Токаев 5 января 2022 года отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Аскаром Маминым.

Временно возложено исполнение обязанностей премьер-министра Казахстана на Алихана Смаилова.

Членам правительства Казахстана поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

Тогда же он назначил Мурата Нуртлеу первым замглавы КНБ, ранее занимавшего должность замглавы Администрации президента.

Был отправлен в отставку и председатель КНБ Карим Масимов.

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