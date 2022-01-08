МВД Казахстана: В ходе антитеррористической спецоперации задержаны до 4 тыс. террористов

- Казахстан, происшествия
- 2:23, 08 января 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - МВД Казахстана предоставило обновлённые данные по количеству задержанных террористов.
По информации МВД, продолжается антитеррористическая спецоперация, в ходе которой по стране задержаны до 4 тыс. террористов. Наибольшее количество задержаний пришлось на город Алматы, где в ходе оперативных мер по зачистке деструктивных элементов пресечена деятельность свыше 100 лиц.
В настоящее время все здания госорганов взяты под контроль. Патрульная полиция обеспечивает общественный порядок. Строевые подразделения функционируют в штатном режиме, говорится в сообщении МВД.
Работает служба «102». В среднем в сутки на пульт дежурных поступает более 1200 звонков.
Задержанным преступникам грозит пожизненное заключение, предупреждает МВД.
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