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МВД Казахстана: В ходе антитеррористической спецоперации задержаны до 4 тыс. террористов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// фото Zakon.kz

CentralAsia (KZ) -  МВД Казахстана предоставило обновлённые данные по количеству задержанных террористов.

По информации МВД, продолжается антитеррористическая спецоперация, в ходе которой по стране задержаны до 4 тыс. террористов. Наибольшее количество задержаний пришлось на город Алматы, где в ходе оперативных мер по зачистке деструктивных элементов пресечена деятельность свыше 100 лиц.

В настоящее время все здания госорганов взяты под контроль. Патрульная полиция обеспечивает общественный порядок. Строевые подразделения функционируют в штатном режиме, говорится в сообщении МВД.

Работает служба «102». В среднем в сутки на пульт дежурных поступает более 1200 звонков.

Задержанным преступникам грозит пожизненное заключение, предупреждает МВД.

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