Белорусские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Министерство Беларуси сообщило, что белорусский миротворческий контингент в полном составе прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач. Об этом пишет ИА «Белинформ».

О том, что миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций вылетает на российском военном самолете в Казахстан в четверг вечером, сообщил глава оборонного ведомства Беларуси Виктор Хренин.

«Белорусский воинский контингент, входящий в состав миротворческих сил ОДКБ, в полном составе прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач», – говорится в сообщение оборонного ведомства, которое было распространено в пятницу в середине дня.

Как ранее заявлял президент Беларуси Александр Лукашенко, белорусские военнослужащие в Казахстане, которые все являются контрактниками, представляют исключительно миротворческие силы.

«Мы не воюем ни за кого. Там всего лишь одна рота наших военнослужащих-миротворцев. Это миротворческие силы», – говорил он.

По данным секретариата ОДКБ, численность миротворческого контингента в Казахстане составляет до 2,5 тыс. человек. Руководит им командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

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